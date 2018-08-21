وقال ترامب، متحدثا إلى رويترز في مكتبه، إنه ظن أنه أبرم اتفاقا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما ساعد في إقناع إسرائيل بإطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه كان يعتقد أن أردوغان سيرد على ذلك بإطلاق سراح القس أندرو برانسون.

وقال ترامب "أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحا. لن تكون هناك تنازلات".

وأكد أنه غير قلق من أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها على تركيا أثر يضر بالاقتصاد الأوروبي.

وضاعف الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، فردت أنقرة بزيادة الرسوم على العديد من المنتجات الأميركية.

والجمعة، هددت تركيا بالرد بالمثل إذا فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات، بينما رفضت محكمة الأسبوع الماضي التماساً جديداً لإطلاق سراح القس برانسون.

وأدت المواجهة الدبلوماسية إلى انهيار العملة التركية أمام الدولار، في حين تعهد الرئيس التركي الخروج من الأزمة منتصراً.

وكانت صحيفة "وول ستريت" جورنال قد كشفت عن استعداد أنقرة الإفراج عن القس الأميركي في مقابل وقف واشنطن تحقيق قد ينتهي بفرض غرامة تبلغ مليارات الدولارات على بنك خلق الحكومي المتورط في عملية غسيل أموال لصالح إيران، لكن إدراة الرئيس ترامب رفضت العرض.

وبنك خلق محور فضيحة جنائية كبيرة، تتعلق بغسيل أموال لصالح إيران لمساعدتها في تجاوز العقوبات الأميركية عليها.

ويعاقب نائب رئيس البنك محمد هاكان أتيلا في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 42 شهرا بتهمة غسيل الأموال والقيام بتحويلات مالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأميركي إلى إيران خلال الأعوام من 2010 إلى 2015 .