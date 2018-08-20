وقال بومبيو في بيان "الولايات المتحدة ترحب بإعلان الحكومة الأفغانية هدنة مشروطة بالتزام طالبان بها... هذه الخطة تتماشى مع الدعوة الواضحة والمستمرة للشعب الأفغاني من أجل السلام".

وأضاف أن واشنطن مستعدة لدعم مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحركة. وقال "لا يوجد ما يعوق المحادثات. حان وقت السلام".