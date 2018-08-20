أبوظبي - سكاي نيوز عربية رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإعلان الرئيس الأفغاني وقف إطلاق النار مع حركة طالبان خلال عيد الأضحى وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم وتيسير محادثات سلام مباشرة بين الطرفين.
وقال بومبيو في بيان "الولايات المتحدة ترحب بإعلان الحكومة الأفغانية هدنة مشروطة بالتزام طالبان بها... هذه الخطة تتماشى مع الدعوة الواضحة والمستمرة للشعب الأفغاني من أجل السلام".
وأضاف أن واشنطن مستعدة لدعم مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحركة. وقال "لا يوجد ما يعوق المحادثات. حان وقت السلام".