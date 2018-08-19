وانهار قطاع طوله 200 متر من الجسر الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى سقوط سيارات وقطع خرسانية.

وبعد العثور على ثلاث جثث في سيارة تحت ألواح خرسانية، رفعت سلطات جنوى العدد الرسمي للقتلى وقالت إن تسعة أشخاص مازالوا في المستشفى بينهم أربعة في حالة حرجة.

ورغم التوصل لجميع من جرى إدراجهم كمفقودين إلا أن مسؤول الإطفاء ستيافنو زانوت قال لقناة (سكاي تي.جي25) "عملنا مستمر للتأكد تماما من عدم وجود أحد تحت الأنقاض".

وأضاف أن العمل يشمل أيضا تأمين المكان ومساعدة التحقيقات للتوصل لسبب الكارثة.

وكان الجسر جزءا من طريق إيه 10 السريع الذين يربط بين جنوى والحدود الفرنسية إلى الغرب وكانت تديره شركة أوتوستراد التابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية.

وتعهدت أوتوستراد السبت بمبلغ نصف مليار يورو لإعادة بناء الجسر وتأسيس صناديق لمساعدة عائلات الضحايا ومن تركوا منازلهم جراء الانهيار وأعمال إعادة البناء.