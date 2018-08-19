وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع الوزير التركي.

وفقدت الليرة التركية ثلث قيمتها في مقابل الدولار هذا العام، وأدى الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة إلى تفاقم خسائرها التي قادتها مخاوف من نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية التركي تحدث عن الوضع الحالي في بلاده خلال الاتصال الهاتفي وأكد عزم حكومته تعزيز التواصل الاستراتيجي مع الصين.

وصدر أول تعليق صيني رسمي على الموضوع أمس الجمعة في بيان لوزارة الخارجية قدمت فيه بكين دعما معنويا لتركيا.

من جانبه، أطلع تشاويش أوغلو نظيره الصيني على الوضع الراهن وموقف تركيا منه، مؤكدا أن أنقرة ستتغلب على التحديات الحالية.

وأضاف: "نأمل زيادة تعميق التعاون بين تركيا والصين على أساس المصالح المتبادلة، وسنشارك بشكل فعال أكثر بمبادرة الحزام والطريق (الصينية)".