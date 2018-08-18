وبحسب ما نقلت "رويترز"، فإن معظم أجزاء الولاية ما زالت غارقة في مياه الأمطار الموسمية التي تهطل في المنطقة بشكل معتاد في هذه الفترة من السنة.

وذكر مسؤولون أن أكثر من 300 ألف شخص لجؤوا إلى أكثر من 1500 مخيم إغاثي تديره الدولة، وأكدت السلطات ووسائل الإعلام المحلية أن نداءات متزايدة تطلب المساعدة.

وأوضح مكتب أعلى مسؤول في الولاية، بينارايي فيجايان، في تغريدة الجمعة "نتلقى طلبات إنقاذ متكررة وكثيرة"، وطلب من المنكوبين تحديد موقعهم الدقيق وعدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل عند اتصالهم لطلب المساعدة.

وأسفرت الأمطار الغزيرة منذ الثامن من أغسطس الجاري في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وأسفرت عن انهيار منازل وجسور في مختلف أرجاء ولاية كيرالا، وهي ولاية ذات مناظر خلابة مشهورة بمناطقها الاستوائية الهادئة وشواطئها الجميلة.

وأغلقت السلطات العديد من الطرق والسكك الحديدية، وأحد مطارات الولاية الرئيسية في مدينة كوتشي.

والتقى رئيس الوزراء ناريندرا مودى، السبت، مع كبار مسئولى الدولة، ووعد بتقديم أكثر من 70 مليون دولار بمثابة مساعدات.

وقامت الحكومة المركزية بإرسال وحدات عسكرية إلى كيرالا، لكن المسؤولين الرسميين يطلبون مساعدة إضافية.