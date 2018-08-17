وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليانور بيترمان، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة: "توصلنا إلى اتفاق مع اليونان".

وأضافت أن المفاوضات مع روما بلغت مرحلة "متقدمة جدا"، مشددة على "ننطلق من مبدأ أنه سيتم التوصل أيضا إلى اتفاق"، وفق ما نقلت فرانس برس.

من جهتها، تبدي روما حتى الآن تحفظها، مطالبة في البداية بتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، قبل أي اتفاق حول المهاجرين الموجودين على الأراضي الأوروبية.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل قد وعدت بهذا النوع من الاتفاقات في إطار الاتحاد الأوروبي وبإحراز تقدم بالمجلس الأوروبي في 28 و29 يونيو، لإقناع وزير داخليتها هورست سيهوفر بالتخلي عن مشروعه الذي يقضي ابتداء من الأول من يوليو، بإبعاد أي طالب لجوء مسجل في قاعدة البيانات الأوروبية.