وذكر مسؤول في إدارة العلاقات العامة في حكومة ولاية كيرالا لفرانس برس أن "رئيس الحكومة أكد وفاة 164 شخصا. لقي نحو مئة شخص مصرعهم في الساعات الـ36 الأخيرة".

وتشهد كيرالا الشهيرة بشواطئها المزروعة بأشجار النخيل ومنتجعاتها ومزارع الشاي، أمطارا موسمية كل سنة. لكن الأضرار التي نجمت عن الأمطار الغزيرة هذا العام هي الأسوأ منذ عقد.

وعلق المطار الدولي في كوتشي، المدينة الساحلية الرئيسية، الأربعاء الماضي، رحلاته الجوية بعد هطول الأمطار على مدرج المطار.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن المسؤول الإغاثي كريشنا كومار أن معاناة آلاف الأشخاص في مخيمات الإغاثة التي تديرها الدولة لن تنتهي، مع توقع هطول المزيد من الأمطار وهبوب الرياح حتى السبت المقبل.

وتستمر هذه الأمطار في الهند من يونيو إلى سبتمبر، علما أن الأمطار الموسمية تقتل مئات الأشخاص كل عام في هذا البلد.