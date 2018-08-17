وقال ترامب على حسابه في موقع تويتر "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل برئ،لكننا سنخنق تركيا".

وكانت محكمة تركية رفضت يوم الأربعاء مجددا الإفراج عن القس الأميركي المحتجز.

وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب، مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، بحسب فرانس برس.

وضاعف ترمب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية الأسبوع الماضي، ما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية.



وبرانسون متهم بدعم محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو عامين. وينفي القس الأميركي، الذي يحاكم بتهم الإرهاب، الاتهامات.



وقال محاميه سابقا، إن موكله قدم التماساً إلى محكمة تركية لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية، وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.