وقال مسؤول في الإدارة الأميركية طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض طلب من وزارة الخارجية ومن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقديم معلومات من أجل حزمة"إلغاءات" تستهدف مساعدات خارجية بنية إعادة أموال للخزانة.

وتخفض عملية الإلغاء مبالغ خصصها الكونغرس بالفعل لكنها لم تنفق بعد. والخطوة التي أقدم عليها رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض مايك مولفاني، وهو جمهوري وعضو سابق في الكونغرس،لم يسبق لها مثيل تقريبا وستخفض ميزانية المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس بالفعل.

وذكر عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية أن مكتب الإدارة والميزانية يستهدف خفض نحو 3.5 مليار دولار لم تعد هناك حاجة لها من أجل غرضها الأصلي.

وقد تشمل تلك التخفيضات أكثر من 200 مليون دولار من أموال جهود التعافي في سوريا جمدها ترامب في مارس.

وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي وبوب منينديز كبير الديمقراطيين فيها إنهما سيسعيان لوقف الخطوة.

وأضاف كوركر خلال جلسة للجنة "لا أعرف كيف يمكنهم فعل ذلك بصورة قانونية.. لكننا نتطلع حتما لمعرفة كيف سنواجه ذلك إذا ماكان هذا ما ستؤول إليه الأمور".

أما منينديز فقال إن الخطة "ستشكل ضربة مدمرة" لوزارة الخارجية وللوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأضاف لرويترز لاحقا أنه سيبحث منع التصديق على الترشيحات التي سترسلها إدارة ترامب إذا مضت قدما في تلك الخطة.

وقال "إذا ما فعلوها بتلك الطريقة... والخلاصة القيام بخفض دون قدرة الكونغرس على التصرف فسأضطر إلى النظر إلى الترشيحات بطريقة مختلفة تماما".

ولم يتسن الوصول إلى وزارة الخارجية ولا إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتعليق، فيما لم يستجب متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية لطلب بالتعليق.

وحاولت إدارة ترامب خفض المساعدات الخارجية في ميزانية هذا العام لكن نوابا اعترضوا وانتهى المطاف بترامب بالتوقيع على الميزانية التي لا تشمل الخفض.