وتأتي زيارة تميم المفاجئة، بعدما شنت صحف مقربة من الرئيس التركي هجوما لاذعا على قطر، إثر اتصال هاتفي من أردوغان في وقت سابق لم يلق خلاله ما يريد من جانب الدوحة.

وقالت صحيفة "تقويم" التركية إن حالة من الإحباط سادت المجتمع التركي بسبب "الصمت القطري" تجاه الأزمة التي تعصف باقتصاد البلاد، مذكرة الدوحة بأن أنقرة وقفت معها في أزمتها التي لا تزال مستمرة، إذ تواجه الإمارة الصغيرة مقاطعة في محيطها الخليجي بسبب مواصلتها سياسة تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.

وقالت الرئاسة التركية إنه خلال لقائه أردوغان، أكد الأمير أن "قطر ستضع سريعا برنامج استثمار بقيمة 15 مليار دولار في تركيا"، وغرد إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة أن "أسس الاقتصاد التركي متينة وتركيا ستخرج أقوى من هذه المرحلة".

وأضاف أن "العلاقات بين تركيا وقطر تقوم على أسس صلبة من الصداقة والتضامن الفعليين".

وشهدت الليرة التركية تدهورا كبيرا في الأيام الأخيرة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب التركيين، على خلفية أزمة القس الأميركي المحتجز في تركيا.

من جهته، دعا أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأميركية، فيما زادت تركيا الأربعاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأميركية.