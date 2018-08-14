وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن السرجنت ريموند راروغال ترانسفيغوراسيون كان يشارك في دورية قتالية الأحد حين انفجرت على مقربة منه عبوة ناسفة منزلية الصنع مما أدى إلى مقتله.

وأضافت إن الجندي البالغ من العمر 36 عاما يتحدر من ولاية هاواي وكان ينتمي الى الكتيبة الثالثة في مجموعة القوات الخاصة الأولى.

وأفاد مسؤولون أن الحادث قيد التحقيق.

وتراجعت في شكل ملحوظ الخسائر البشرية في صفوف القوات الأميركية في أفغانستان منذ انتهت في 2014 المهمة القتالية لقوة حلف شمال الأطلسي التي كانت تقودها الولايات المتحدة في هذا البلد.

وينتشر في افغانستان حاليا 14 ألف جندي أميركي لدعم القوات الأفغانية في مهام تدريب وإسناد، ويشكلون الغالبية العظمى من عديد قوة حلف الاطلسي التي تضم 16 ألف جندي.