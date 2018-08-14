هز زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر الأرض في الساعة 6.58 صباح الأحد على بعد 551 كيلو مترا شمال شرقي فيربانكس.

مركز الزلزال كان شمال سلسلة جبال " بروك رينغ" التي تغطي المسافة من الغرب إلى الشرق من شمالي ألاسكا وحتى مقاطعة يوكون الكندية.

أما الهزة الثانية التي حدثت الساعة 1.15 مساء، فبلغت قوتها ست درجات على مقياس ريختر.

يعد جرف ألاسكا الشمالي مصدر معظم النفط الذي يستخرج ويصدر من الولاية.

وقال مركز ألاسكا للزلازل التابع لجامعة ألاسكا قيربانكس إنه بدأ على الفور بحث أسئلة حول ما إذا كان الزلزال نتيجة "هزة مستحثة".

وقال المركز إن كل ما عرف عن الزلزال متوافق مع النشاط الطبيعي.