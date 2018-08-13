وجاء في بيان الوزارة، أنه تم تصنيف قاسم كإرهابي "عالمي خاص"، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، لتجنيده إرهابيين في البحرين، وتورطه بالتخطيط لاغتيال شخصيات بحرينية بارزة، وأعمال تخريبية.

ويشير هذا التصنيف إلى التحفظ على ممتلكات قاسم ومصالحه، وحظر التعامل معه بأي شكل من الأشكال.

وأشار البيان إلى أن قاسم، هو أحد قادة سرايا الأشتر التي تتخذ من إيران مقرا لها، وقد صنّفت كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف أن الإرهابي عمل على تجنيد إرهابيين في البحرين، وقام بتنظيم تدريبات على الأسلحة والمتفجرات لعناصر من المنظمة الإرهابية، وموّل الأعضاء ماديا، كما زودهم بالأسلحة والمتفجرات لتنفيذ هجمات.

واختتم البيان بأن تصنيف الإرهابيين كأفراد وجماعات يساعد على عزلهم وحرمانهم من الوصول إلى موارد مالية، كما يساهم في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم من قبل الولايات المتحدة والحكومات الأخرى.