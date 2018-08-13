وأخلت السلطات اليونانية قريتي كونتوديسبوتي وستافروس في وسط إيفيا، على مسافة 70 كيلومترا من أثينا على جزيرة إيفيا، إثر اندلاع حريق غابات أذكته الرياح القوية.

وتم إجلاء نحو 500 شخص من القريتين كإجراء احترازي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويشارك في عملية إخماد الحريق نحو 250 رجل إطفاء و62 عربة إطفاء بدعم من القوات التي تعمل في المنطقة، بحسب مسؤولين.

وكان حريق غابات قد اندلع قرب العاصمة في يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 94 شخصا، في أسوأ كارثة من نوعها تشهدها البلاد.

ودفع الأمر رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى تغيير وزير الحماية المدنية ورئيس هيئة الإطفاء وقائد الشرطة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلن تسيبراس إزالة آلاف المباني غير القانونية بعد وفاة عشرات الأشخاص الذين عجزوا عن الهرب عبر الشوارع، بسبب تلك المباني العشوائية.