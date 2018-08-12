وجاءت التصريحات بعد موجة من الغضب العام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واتهامات بوجود فساد مالي.

وذكر التلفزيون أن صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية قال في خطاب لخامنئي "الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعتبر حربا اقتصادية" ودعا لتشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.

وأضاف التلفزيون أن خامنئي وافق على الاقتراح وقال "غرض (المحاكم) يجب أن يكون إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة".

ويعاني النظام الإيراني من تدني واضح في شعبيته، فيما تتواصل المظاهرات الغاضبة في الشوارع ضد سياساته الاقتصادية والخارجية.

ويتهم المتظاهرون النظام بإهدار موارد البلاد في تسليح ميليشيات في دول مجاورة بغرض بسط النفوذ، فيما يعاني المواطنون من تردي الخدمات والفقر.

وفرضت واشنطن حزمة من العقوبات على إيران في السابع من أغسطس الجاري، تستهدف القطاع المصرفي والتعامل بالدولار الأميركي وقطاع السيارات والبرمجة، فيما تنتظرها عقوبات أخرى تستهدف قطاع النفط مباشرة في نوفمبر المقبل.

وتقول الولايات المتحدة إن العقوبات التي أعادتها على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو الماضي، تهدف إلى إجبار طهران على وقف أنشطتها الإرهابية في المنطقة.