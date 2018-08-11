وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنها تبحث في القضية بعد التقارير. ورفضت الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية إن الرجل (39 عاما)، يصف نفسه بأنه "صانع تسجيلات مصورة" وكان يقوم بجولة جماعية في الشمال وكان من المفترض أن يعود إلى اليابان في 13 أغسطس لكن فقد الاتصال به مؤخرا.

وأضافت محطة (إن.تي.في)، أنه ربما تم ضبطه أثناء محاولته تصوير منشأة عسكرية في منطقة بشمال غرب كوريا الشمالية.

وكان الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، زار كوريا الشمالية عدة مرات في الماضي وأوقف في مدينة نامبو، وفقا لقناة "تي بي إس" التلفزيونية.

وأوردت صحيفة "أساهي" أن الرجل يواجه مزاعم تجسس محتملة.

وما زالت اليابان تحاول تأمين إطلاق سراح يابانيين خطفوا ونقلوا إلى كوريا الشمالية قبل عقود، وهو مثار خلاف كبير بين البلدين اللذين لا توجد بينهما علاقات دبلوماسية.