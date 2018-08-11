وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، السبت، إن ظريف رد على سؤال بشأن احتمال عقد اجتماع مع مسؤولين أميركيين من بينهم بومبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا، لم يتم التخطيط لاجتماع كهذا. أعلنا موقفنا مرارا".

وأعادت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض عقوبات على إيران، تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وتشعر إيران بغضب من قرار ترامب، وقال مسؤولون إيرانيون كبار إن بلادهم "لن ترضخ بسهولة لحملة أميركية جديدة تهدف إلى وقف صادرات إيران النفطية الحيوية".