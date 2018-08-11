وتنشط إرسون في مجال وقف عمليات الترحيل، لكن هذه الحالة كانت الأولى التي تتعامل معها على متن طائرة. وبحسب ناشطين، فإن إرسون سمعت أن أفغانيا في الخمسينات من عمره كان من بين الركاب المرحلين على متن رحلة كانت تستقلها، لكنها لم تكن تعرف أي شيء عنه.

وشاهد الملايين إرسون وهي تحتج على ترحيل الرجل (52 عاما)، في لقطات مصورة لاقت الاستحسان، واعتبرها البعض عملا شجاعا وواحدا من أبرز مواقف الدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا.

لكن موقع الأخبار السويدي "فريا تيدر" كشف أن الرجل الأفغاني ليس مهاجرا مرحلا وحسب، بل هو مجرم مدان بضرب طفلتيه وزوجته، و"جلدهم" بسلك شاحن طويل.

وكشفت صحيفة "Nyheter Idag" السويدية أن الرجل حُكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر بسبب حالات اعتداء متكررة على زوجته وطفلتيه.

وكتبت الصحيفة أن الرجل "جلد" ابنتيه القاصرتين لأنهما لم يغلقا التلفاز. وفقا للحكم، طوى سلك شاحن بطول مترين، ثم ضرب الصغيرتين على الظهر والذراعين والساقين.

وعندما جاءت الأم إلى الغرفة، أخذت نصيبها من الجلد حتى هوت على الأرض.