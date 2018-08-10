وتقول مانيجولت، التي كانت أبرز المستشارين من أصول أفريقية في البيت الأبيض، في مذكراتها التي يبدو أنها ستحدث ضجة واسعة، إن ترامب "العنصري" استخدم كلمة "زنجي" مرارا وتكرارا.

وأضافت، نقلا عن ثلاثة مصادر لم تسمها، إن تسجيلا لترامب، قبل توليه الرئاسة، يوثق قوله "لهذا اللفظ العنصري القبيح عدة مرات" خلال برنامج تلفزيون الواقع "سليبرتي أبرينتس".

وتقول مانيجولت إن التسجيل يظهر ترامب، وهو يقول كلمة "زنجي" وكلمة مسيئة أخرى.

وفي كتابها "المعتوه"، الذي نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقتطفات منه، قبل نشره الأسبوع المقبل، تصر المشتركة السابقة في نفس برنامج تلفزيون الواقع "أبرينتس" على صحة هذه التقارير.

كما تدعي أنها شهدت ترامب شخصيا وهو يستخدم لفظا عرقيا، تمتنع سكاي نيوز عربية عن "نشره"، ليهين به زوج مستشارته كيليان كونواي لأنه نصف فلبيني.

وكان النقاد شككوا سابقا في مصداقية مانيجولت، ومن المرجح أن يتهموها بالسعي للانتقام من الإدارة بعد إقالتها المفاجئة في ديسمبر الماضي، بنشر هذه المذكرات.

يذكر أن كتاب "نار وغضب" صور حالة الفوضى في البيت الأبيض في العام الأول الذي أمضاه ترامب في الرئاسة، استنادا إلى لقاءات مكثفة أجراها مؤلف الكتاب مع ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق لترامب وآخرين.