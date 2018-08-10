وأكدت الشرطة عبر موقع تويتر إغلاق حي بروكسايد في وسط المدينة التي يقطنها ستون ألف شخص فيما تستمر التحقيقا، بعد بضع ساعات من الحادث الذي وقع قرابة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب شهود.

وقالت الشرطة أن إطلاق النار "اسفر عن أربعة قتلى على الأقل" من دون تفاصيل عن أسبابه.

وأضافت "اعتقلنا مشتبها به ويمكننا التأكيد أنه لم يعد ثمة تهديد للعامة".

وسارع رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى التعليق على "الخبر الرهيب" مؤكدا تضامنه مع جميع من طاولهم إطلاق النار و"متابعة الوضع من كثب".

ونقل مراسل لقناة سي بي سي عن شاهد أنه رأى من نافذته رجلا يحمل بندقية ويطلق النار في باحة مبنى. لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات.

ودعا المحققون السكان إلى تجنب منطقة إطلاق النار، وهي حي سكني قريب من منطقة تجارية وفق شهادات أوردتها قنوات التلفزيون.

كذلك، دعت الشرطة إلى عدم نشر أخبار من شأنها تحديد مكان إطلاق النار.

وأظهرت مشاهد عرضتها قناة سي بي سي عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف تحوط بمنطقة سكنية.

ومساء 22 يوليو، أطلق رجل النار في وسط تورونتو ما أسفر عن مقتل شابة في الثامنة عشرة وفتاة في العاشرة وإصابة 13 اخرين.

وتبنى تنظيم داعش إطلاق النار، لكن الشرطة أكدت أنها لا تملك أي دليل على صحة هذا الأمر.