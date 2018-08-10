كانت ماريا أليخينا قد قالت إن شرطة الحدود الروسية أعادتها الأربعاء عند محاولتها مغادرة البلاد لتقديم عرض في مهرجان ادنبرة بناء على كتابها.

لكن الخميس، صرحت الفرقة على تويتر أنها "وجدت طريقة للهرب وهي على متن رحلة طيران إلى ادنبرة الآن!"

فسرت السلطات الروسية المنع بزعم أن أليخينا فشلت في القيام بالخدمة المجتمعية المفروضة عليها. حكم على أليخينا بالخدمة المجتمعية لمدة 140 ساعة بسبب احتجاجات خارج مقر جهاز الأمن الاتحادي، الجهاز الذي جاء بديلا عن الكي جي بي، خارج موسكو.

وفي ديسمبر/ كانون أول، رفعت لافتة مكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد، رجال المشانق!" وفي أبريل/ نيسان، ألقت الطائرات الورقية احتجاجا على طلب الجهاز غلق تطبيق الرسائل "تليغرام".

أليخينا وزميلتها في الفريق ناديزدا تولوكونيكوفا قضتا عامين في السجن بسبب احتجاج في 2012 داخل كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.