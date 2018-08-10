وأوضح بنس أن القوة مطلوبة من أجل ضمان هيمنة أميركا على الفضاء وسط منافسة محتدمة وتهديدات من الصين وروسيا.

وقال إن الفضاء كان سلميا وغير خاضع للنزاع، في وقت سابق، لكنه بات مزدحما بالخصوم في الوقت الحالي، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد دعا إلى قوة فضائية "منفصلة ولكن مساوية"، وأقر وزير الدفاع جيم ماتيس الخطط لإعادة تنظيم قوات الفضاء المقاتلة وإنشاء قيادة جديدة، ولكنه عارض في السابق إطلاق خدمة منفصلة جديدة ومكلفة.

وبموجب القانون المتبع في الولايات المتحدة، يتطلب أي اقتراح بإقامة خدمة جديدة اتخاذ إجراء من الكونغرس.