وقالت الناطقة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي إن "الجانب الروسي سيبدأ بإعداد إجراءات انتقامية ردا على هذا التحرك الجديد غير الودي من قبل واشنطن"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

واتهمت زاخاروفا، السلطات الأميركية بأنها اختارت "عمدا طريق المواجهة" مع روسيا.

وكانت واشنطن أعلنت، الأربعاء، أنها ستفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بدءا من الـ 22 من أغسطس الجاري، بعد أن "توصلت إلى استنتاج أن موسكو استخدمت سلاحا كيميائيا أو بيولوجيا، منتهكة القانون الدولي، في هجوم استهدف سكريبال وابنته في مارس الماضي.

وسارع الكرملين إلى إدانة هذه العقوبات، وقال المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، إن العقوبات الجديدة غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وأن النظام المالي الروسي مستقر.

وستفرض العقوبات الأميركية على مرحلتين، إذ ستتضمن الحزمة الأولى الحظر الكامل على توريدات الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتعتزم واشنطن فرض الحزمة الثانية بعد 3 أشهر من دخول الدفعة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ، في حال عدم تقديم روسيا لضمانات بأنها لن تستخدم السلاح الكيميائي مستقبلا وستخضع لتفتيش من قبل الأمم المتحدة.

وسيشمل الجزء الثاني من العقوبات خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وحظر رحلات شركة "إيرفلوت" الروسية إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تقليص حجم جميع الصادرات والواردات بين البلدين بشكل كبير.