وبعدما رفض القضاء طلبا أول بإخلاء السبيل قدّمه رمضان في مايو، تقدّم الدفاع بطلب جديد مماثل في 19 يوليو، إثر إدلاء المرأة الأولى التي تتّهمه باغتصابها بشهادتها.

وكان فريق الدفاع عن رمضان تذرّع بحالته الصحية، كونه مصابا بالتصلّب اللوحي، لكن خبيرة طبّية أكّدت أن وضعه الصحي يسمح بسجنه.

واقترح فريق الدفاع أن يسلّم رمضان، الموقوف منذ مطلع فبراير، جواز سفره السويسري وأن يمنح إطلاق سراح مشروطاً، أي أن يبقى تحت الرقابة القضائية في المنطقة الباريسية ويدفع كفالة مالية قدرها 300 ألف يورو.

وفي نهاية يوليو رفض قضاة التحقيق الثلاثة المكلّفون الملفّ ثم قاضي الحريات هذا الطلب، فطعن فريق الدفاع بقرارهم.

وبرّر القضاة قرارهم بأن المواجهة التي كانت مقررة أصلا في 18 يوليو، بين رمضان والمدّعية الثانية الملقبة بـ"كريستال" أرجئت الى 18 سبتمبر بسبب وضعها الصحي.

واندلعت القضية في تشرين أكتوبر مع تقديم امرأتين شكويين ضدّ حفيد مؤسس جماعة الإخوان، وانضمت اليهن ثالثة في مارس.