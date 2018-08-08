وقال ويليامسون في خطاب أمام المجلس الأطلسي في واشنطن قبل أن يلتقي نظيره الأميركي جيم ماتيس، إنّ "مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي لن يكون لها أي تأثير في ما يتعلق بالأمن والدفاع في أوروبا".



وأضاف "بريطانيا لاعب عالمي كبير. كنّا دومًا قوة عسكرية من الدرجة الأولى، وسنكون دومًا قوة عسكرية من الدرجة الأولى".



وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد رفضت على ما يبدو في يونيو التعليق على الوضع المستقبلي للجيش البريطاني.



وتهدف زيارة ويليامسون إلى إقناع الأميركيين بأنّ المملكة المتحدة ستبقى حليفاً موثوقاً.



وقال وزير الدفاع البريطاني "بطريقة ما، لقد حدّ الاتحاد الأوروبي من رؤيتنا، وأثبط عزيمتنا على التطلع نحو الأفق (...) الآن، أصبحنا أحراراً في المضيّ إلى أبعد من ذلك وتحقيق أهداف أعلى. المملكة المتحدة مصممة على اغتنام هذه الفرص الجديدة".