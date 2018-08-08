وفي مقابلة قال سالفاتوري لوتشيسي الذي سبق وأن سجن بسبب دوره في احتجاجات سابقة، لرويترز إنه دبر الهجوم بالتعاون مع معارضين لمادورو معروفين في فنزويلا باسم "المقاومة".

و"المقاومة" هي مجموعة من نشطاء الشارع والطلاب وضباط الجيش السابقين، وليس لها هيكل رسمي واضح لكنها معروفة في جميع أنحاء البلاد لتنظيمها احتجاجات في السنوات الأخيرة اشتبك فيها المتظاهرون مع الشرطة والجنود.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مزاعم لوتشيسي بشأن الهجوم الذي حلقت خلاله طائرات فوق التجمع في وسط كراكاس.

وانفجرت عبوات ناسفة في الطائرات بدون طيار الأمر الذي أسفر عن إصابة سبعةضباط في الجيش، فيما وصف لوتشيسي الواقعة بأنها جزء من مساع مستمرة ومسلحة ضد مادورو.

ورفض وصف دوره المحدد في العملية أو في حركة المقاومة بشكلأعم أو تحديد شخصيات أخرى مشاركة معللا ذلك بضرورة حماية هوياتهم.

وقال في مقابلة في بوغوتا "كان لدينا هدف وفي تلك اللحظة لم نستطع تحقيقه بنسبة مئة في المئة.. الكفاح المسلح سيستمر".