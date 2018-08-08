وقال مسؤولون فلبينيون إن أكثر من مائة شرطي تعرضوا للتوبيخ أمس الثلاثاء من الرئيس رودريغو دوتيرتي حيث يواجهون شكاوى إدارية وجنائية منها الاغتصاب والسرقة والتورط في قضايا مخدرات.

ووجه دوتيرتي حديثه لرجال الشرطة في مراسم خلع الزي الرسمي عنهم بثت على شبكات التلفزيون المحلية قائلا "إذا بقيتم هكذا، يا أبناء العاهرات، سأقتلكم فعلا."

وحذر الرئيس أسر رجال الشرطة الفاسدين قائلا "إذا مات أبناء الزنا هؤلاء، لا تأتوا إلي وأنتم تصرخون (حقوق الإنسان، إجراءات عادلة)، لأنني حذرتهم بالفعل."

وكان سجل حقوق الإنسان لحكومة دوتيرتي قد أقلق الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية المراقبة.