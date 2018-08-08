وتشمل العقوبات التي أعيد العمل بها الثلاثاء المعاملات المالية التي تستخدم الدولار الأمريكي، وقطاع السيارات الإيراني، ومشتريات الطائرات التجارية ومعادن من بينها الذهب.

كان ترامب أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وتعهد بإعادة تفعيل العقوبات.

وفي تصريحات إلى الصحفيين خارج البيت الأبيض الثلاثاء، قال بولتون إن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى على "خفض واردات النفط من إيران إلى صفر".

وأضاف أن العقوبات "تؤتي أكلها بالفعل، ونعتقد أنها سوف تواصل هذا وتتسبب في عواقب اقتصادية سلبية وكبيرة بالنسبة لإيران"، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وأوضح أن الولايات المتحدة تريد تراجعا أكبر من قبل إيران عن دعمها للإرهاب وبرامجها النووية والصاروخية.