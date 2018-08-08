وقالت الشرطة إن من ألقي القبض عليهم، الذين تتراوح أعمارهمبين 23 و41 عاما، يواجهون اتهامات في قضيتين منفصلتين تعودان إلى عامي 2015 و2016 للمشاركة في الحرب في سوريا والعراق. وسيواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى عشرة أعوام في حال إدانتهم.

ومعظم المقدونيين من أصول ألبانية، الذين يشكلون أكثر من ثلث عدد سكان مقدونيا، مسلمون.

ووفقا لتقديرات السلطات المقدونية يحارب أكثر من مئة مقدوني في سوريا والعراق قُتل منهم نحو عشرين حتى الآن.

ويقول بعض الدبلوماسيين الغربيين إن العائدين من سوريا والعراق قد يشكلون تهديدا أمنيا في دول منطقة البلقان التي شهدت حروبا في التسعينيات.