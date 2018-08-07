وكان جونسون، الذي تنحى عن منصبه الشهر الماضي، كتب مقالا في صحيفة "ديلي تلغراف"، الاثنين، قال فيه إن النساء اللاتي يرتدين البرقع يشبهن "صناديق البريد وسارقي المصارف".

وأشار إلى أنه يعارض حظر البرقع، ولكن "من السخيف تماما أن يفضل أشخاص السير وهم يشبهون صناديق البريد"، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

ورفض زعيم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، براندون لويس، هذه التصريحات، وطلب من جونسون، الاعتذار عما ورد في مقاله.

وانتقد وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت، زميله السياسي جونسون، وقال إن "أشخاصا كثيرين سوف يجدون التعليقات مهينة".