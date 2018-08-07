وأظهر الفيديو توقف حركة السير على الجانب الأيمن للطريق، فيما لم يستطع قائد ناقلة المواد المشتعلة التوقف في الوقت المناسب ليرتطم بالخلف بآخر طابور عربات نقل ضمن ليقع الانفجار الضخم.

ولقي شخصان على الأقل مصرعهما في الحادث فيما أصيب أكثر من ستين آخرين بجروح خطيرة، وانهار الجسر الذي وقع عليه الحديث في منطقة بولونيا، شمالي البلاد وتم إغلاقه إلى حين إشعار آخر.

وامتدت النيران بشكل سريع جدا إلى كافة مسارات الطريق السريع المؤدي إلى المطار، وهو ما أسفر عن أضرار بليغة لعربات أخرى حتى أنها لم تعد تظهر وسط اللهب والدخان.

وأظهرت صور جرى التقاطها من الأعلى سحابة دخان كثيفة في المكان الحديث، كما تحول الجسر إلى حطام متناثر وسط ذهول عمال الإسعاف.

وبحسب ما نقلت "إر تي إل" الفرنسية، فإن عددا من المصابين جرحُوا بقطع الزجاج المتناثر من جراء الحادث، لكن آخرين أصيبوا بحروق كبيرة بسبب النيران التي عمت مكان الحادث.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الحادث وحول ما إذا كان ثمة تقصير في معايير السلامة قد أدى إلى الكارثة أم إن خطأ تقنيا وسوء تقدير من السائق الذي كان في الخلف قد تسببا في الفاجعة.