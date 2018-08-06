وورد في بيان للشرطة، يوم الاثنين، أن التوقيفات أعقبت عملية سرية قام بها ضابطان تخفيا كزوجين يريدان شراء رضيع.

وداهمت الشرطة شقة في منطقة أثينا الكبرى، الجمعة، حيث تم اصطحاب الضابطين المتخفيين.

كما جاء في البيان أن أعضاء الشبكة رتبوا لبيع رضيع عمره 4 أيام للضابطين مقابل 18 ألف يورو (20800 دولار).

ويشار إلى أن أم الطفل واحدة من بين 4 بلغاريات تم توقيفهن.

وذكرت الشرطة أن امرأة أخرى بين الموقوفات حبلى، والأخريين وضعا مولوديهما مؤخرا.

وتشتبه الشرطة في أن الشبكة نشطت على مدار الأشهر الثامنة الماضية على أقل تقدير.