وقال مسؤول في وزارة الداخلية، إن يانيس كاباكيس، الأمين العام لإدارة الحماية المدنية، قدم استقالته لوزير الداخلية بانوسسكور ليتيس.

وكان كاباكيس، يعمل في السابق في إدارة الإطفاء وتقاعد في 2013 وهو يحمل رتبة بريغادير جنرال.

وإدارة الحماية المدنية معنية بوضع وتخطيط الإجراءات المتعلقة بتقييم المخاطر والوقاية والاستجابة للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ. وتنسق أيضا عمليات إعادة التأهيل وتتولى توعية الناس بهذه المسائل.

وقال مكتب رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، الأحد، إن الحكومة أقالت رئيسي الشرطة والمطافئ وعينت نائبيهما مكانهما.

ولم يرد في البيان أي ذكر مباشر لحريق الشهر الماضي الذي نشب في بلدة ماتي الصغيرة شرقي العاصمة أثينا.

وكان وزير الحماية المدنية في اليونان نيكوس توسكاس استقال من منصبه يوم الجمعة الماضي في ظل انتقادات قوية لطريقة تعامل الحكومة مع حريق الغابات.