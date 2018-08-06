وقال بومبيو للصحفيين على متن طائرته التي أقلته عائدا إلى واشنطن من زيارة لآسيا "إنها جزء مهم من جهودنا للتصدي للنشاط الإيراني الخبيث". حسب رويترز.
وقال مسؤول بالخزانة الأميركية طلب عدم نشر اسمه، إنه سيعاد فرض هذه العقوبات في الساعة 12.01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
واشتدت شرارة الاحتجاجات في إيران، مع اقتراب بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات، بسبب سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
بومبيو :البيت الأبيض سيعلن إعادة فرض عقوبات على إيران
وقال بومبيو للصحفيين على متن طائرته التي أقلته عائدا إلى واشنطن من زيارة لآسيا "إنها جزء مهم من جهودنا للتصدي للنشاط الإيراني الخبيث". حسب رويترز.