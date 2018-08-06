أبوظبي - سكاي نيوز عربية أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد، أن البيت الأبيض سيصدر بيانا الاثنين، يذكر فيه بالتفصيل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، كان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر أمرا بفرضها هذا الأسبوع.