ونقلت وكالة فارس، أن السلطات ألقت القبض على 20 محتجا أكثرهم نساء في عدة مدن إيرانية في الأيام الأخيرة، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.



وحسب أسوتشيدبرس، وقعت احتجاجات في كرج، نحو 50 كيلومتر غربي طهران، عندما أطلق أحدهم النار من سيارة، في حين تضررت منازل كثيرة.



والجمعة أيضا، هاجم نحو 500 محتج معهدا للتعليم الديني في كرج وهشموا النوافذ بالحجارة والعصي.



وفي السياق نفسه، عاشت المدن الإيرانية أجواء صاخبة من الاحتجاجات خاصة في العاصمة طهران ومحافظة أصفهان، التي قوبلت المظاهرات فيها بإطلاق نار من قبل قوات الأمن مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح، بحسب ما أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



أما في العاصمة طهران، فأفادت وسائل إعلام بقيام عشرات من الشبان المتظاهرين بإحراق دراجات نارية كان يستخدمها رجال الأمن في قمع المتظاهرين.



وكان رقعة الاحتجاجات وصلت إلى طهران، في ظل ازدياد الاستياء من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، لكن نظام الملالي اتبع ذات النهج الذي اعتمده في مرات سابقة بتعامله مع المتظاهرين، وهو القمع.



وانخفضت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي وسط مخاوف متنامية من تجديد العقوبات الأميركية الذي يبدأ سريانه الاثنين.