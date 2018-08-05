وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جواز سفر روسيا لسيغال في 2016، قائلا إنه يتطلع لأن يمثل ذلك رمزا على بداية تحسن العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو.



ومنذ ذلك الحين، ازدادت العلاقات بين البلدين سوءا لا سيما بعد اتهام أجهزة المخابرات الأميركية موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية، الأمر الذي تنفيه روسيا.



وشبهت وزارة الخارجية الروسية الدور الجديد لسيغال بسفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، وقالت إن الممثل المعروف ببراعته في الفنون القتالية لن يتقاضى راتبا.



وقالت الوزارة "إنها نوع من الدبلوماسية الشعبية التي تتقاطع مع الدبلوماسية التقليدية".



ويظهر سيغال أحيانا على التلفزيون الروسي ليتحدث عن آرائه ومسيرته الفنية.



وقال سيجال لتلفزيون "آر. تي" "دائما كان لدي رغبة قوية جدا للقيام بكل ما في وسعي للمساعدة في تحسين العلاقات الروسية الأميركية... عملت بلا كلل في هذا الاتجاه لسنوات عديدة بشكل غير رسمي وأشعر الآن بالامتنان لإتاحة الفرصة لي للقيام بنفس الشيء رسميا".