وحذر الأطباء كبار السن والمصابين بأمراض القلب والكلية من التعرض للشمس كثيرا، حسب ما نشر موقع "ميترو".

وتهدد الحرارة المرتفعة كبار السن بشكل خاص، فهم عرضة أكبر لنوبات القلب ونقص الماء في الجسم، مما قد يؤدي لفشل الأعضاء.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني 650 حالة وفاة في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتوقع أحد الخبراء ارتفاع العدد لأكثر من ألف قتيل.

وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات، مقارنة بالمعدل في الأعوام الخمسة الماضية.

ووصلت درجة الحرارة في بريطانيا لـ33 درجة مئوية الجمعة، في استمرار للحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد في آخر أسبوعين.

وتشهد القارة الأوروبية موجة حارة شبه قياسية، أدت لوضع حكومات خدمات الطوارئ في حالة تأهب تحسبا لاندلاع حرائق غابات في دول مثل إسبانيا والبرتغال.