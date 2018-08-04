ونقلت أسوشيتد برس بيانا حكوميا أشار إلى أن رئيس الوزراء، أليكسس تسيبراس قبل استقالة الوزير نيكوس توسكاس خلال اجتماع.

وفي تغريدة نشرها بعد اجتماعه مع الوزير المستقيل، وجه تسيبراس الشكر لتوسكاس "لشجاعته" في التنحي.

يذكر أن الوزير المستقيل تعرض إلى جانب بعض مسؤولي الحكومة لانتقاد شديد من قبل أحزاب المعارضة اليونانية، على خلفية استجابة الحكومة للحرائق المدمرة في منطقة ماتي، ولإصراره في مؤتمر صحفي على أنه لم يجد أخطاء كبرى في التعامل مع الحالة الطارئة.

وركز المنتقدون على غياب أي مسعى رسمي لإجلاء السكان قبل وصول الحرائق إلى ماتي، وقالوا إن أحد عناصر الشرطة سمح حتى بحركة السير إلى منطقة الحرائق، وذلك فضلا عن تأجيل الإعلان عن حالات الوفاة الأولى.