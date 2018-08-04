وقال بومبيو عندما سئل عما إذا كانت هذه القضية تهدد عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي إن "تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لديها كل النية لمواصلة العمل معها بشكل تعاوني".

وأضاف أنه يأمل بأن يتم حل قضية القس والأميركيين الآخرين المحتجزين في تركيا خلال الأيام المقبلة، وفق ما نقلت رويترز.

واجتمع بومبيو ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة، واتفقا على العمل لحل سلسلة من الخلافات العالقة بين البلدين.

وجاء اجتماع المسؤولين في سنغافورة، عقب فرض واشنطن الأربعاء عقوبات على وزيرين تركيين بسبب قضية القس الأميركي أندرو برونسون، الذي يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأدى تزايد قلق المستثمرين بشأن علاقات تركيا مع الولايات المتحدة إلى تراجع الليرة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.