أبوظبي - سكاي نيوز عربية تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارة التركية المعفاة من الضرائب في أسواق الولايات المتحدة بموجب ما يعرف بنظام الأفضليات المعمم، بعد أن فرضت أنقرة رسوما انتقامية على سلع أميركية قيمتها 1.78 مليار دولار ردا على رسوم واردات الصلب والألومنيوم الأميركية.