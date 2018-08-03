وقالت الشرطة إن صفاء بولار (18 عاما) بدأت التخطيط لشن هجوم في بريطانيا، بعد إحباط محاولاتها الانضمام لداعش في سوريا.

وقال نائب مساعد رئيس الشرطة دين هايدون، وهو منسق كبير لشرطة مكافحة الإرهاب: "تمكنت مشاعر الكراهية والفكر السام من النساء الثلاث، وكن عازمات على تنفيذ هجوم إرهابي".

وأضاف في بيان: "لو نجحن لأدى ذلك إلى مقتل أشخاص أو حدوث إصابات خطيرة".

وسجل ضباط سريون مكالمات هاتفية بين النساء الثلاث، تحدثن خلالها عن الهجوم على أنه "حفلة شاي".

ورصد الضباط الأم والأخت وهما في سيارة بوسط لندن في أبريل 2017، فيما تعتقد الشرطة أنها كانت مهمة استطلاع لأهداف محتملة.

وفي اليوم التالي، ذهبت المرأتان إلى متجر في واندزورث، جنوب غرب لندن، حيث قامتا بشراء 3 سكاكين.

وقبل شهرين، حكم على الأخت ريزلين بولار (22 عاما) بالسجن مدى الحياة مع قضاء ما لا يقل عن 16 عاما من مدة الحكم في سجن أولد بيلي، بينما حكم على الأم مينا ديتش (44 عاما) بالسجن 11 عاما وتسعة أشهر.