وكانت كوريا الجنوبية قد حولت، وفقا لما ذكرته وكالة أنبائها الرسمية (يونهاب)، مسار سفينة تشارك في عمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن، للمساعدة في الإفراج عن الأربعة الذين خطفوا قبل نحو شهر.

وقال دوتيرتي إنه قد يفعل نفس الأمر، وسيطرح المسألة خلال اجتماع اعتيادي لكبار قادة الجيش والشرطة الأسبوع المقبل.

وأضاف في كلمة: "إذا بدأوا يؤذون هؤلاء الفلبينيين فسأرسل فرقاطة هناك.. لا أمزح".

وخطفت جماعة مسلحة مجهولة الأربعة قرب منطقة الشويرف في ليبيا.

ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع للمخطوفين الأربعة، وهم يؤكدون هوياتهم وجنسياتهم ويناشدون رئيسي الفلبين وكوريا الجنوبية المساعدة.