وأشارت السلطات إلى أنها بدأت عملية في المحيط الهادئ بناء على معلومات من خفر السواحل الأمريكي مما نتج عنه اكتشاف حوالي ألفي عبوة من مخدر الكوكايين زنة الواحدة منها كيلوغرام تقريبا.

وعُثر على المخدرات على قارب بأربعة محركات من طراز عادة مايستخدمه مهربو المخدرات نظرا لصعوبة تتبعه بأجهزة الرادار، وفق ما ذكرت رويترز.



وقال خفر السواحل وشرطة مكافحة المخدرات في كوستاريكا إنه جرى القبض على ثلاثة رجال كولومبيين.

وأوضح وزير الأمن مايكل سوتو: "يؤتي العمل المشترك بين سلطات الولايات المتحدة والشرطة المحلية ثمارا جيدة في الحرب ضد تجارة المخدرات الدولية، مما سمح لنا بمصادرة أكثر من 17 طنا من المخدرات هذا العام".

ويشمل هذا الرقم الإجمالي 6.7 طنا من المخدرات تمت مصادرتها في الأيام العشرة الأخيرة.

ولا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم، حيث تشير إحصائيات من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية إلى أنها تنتج نحو 910 أطنان سنويا، رغم جهود الحكومة في مكافحة المخدرات.







