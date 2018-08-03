وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أن السلطات الروسية سمحت لآلاف العمال الجدد من كوريا الشمالية بدخول البلاد، وأصدرت تصاريح عمل جديدة، الأمر الذي يعد انتهاكا للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن سجلات وزارة الداخلية الروسية، أن أكثر من 10 آلاف عامل كوري شمالي جديد سجلوا أسماءهم في روسيا منذ سبتمبر.

وقال مسؤولون أميركيون إن الخطوة ربما تنتهك عقوبات الأمم المتحدة الرامية لوقف تدفق الأموال على كوريا الشمالية، والضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن أسلحتها النووية، وفق ما نقلت رويترز.

وأشارت الصحيفة أن سجلات وزارة العمل التي حصلت عليها، أظهرت أن 700 تصريح عمل جديد على الأقل صدرت لكوريين شماليين في روسيا هذا العام.

وكان مجلس الأمن الدولي شدّد في 22 ديسمبر العقوبات على بيونغ يانغ في قرار أميركي تبناه بالإجماع ويستهدف النفط والعاملين الكوريين الشماليين في الخارج، الذين يفترض أن يعادوا إلى بلدهم بحلول نهاية 2019.