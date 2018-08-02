ووجه ترامب، في تغريدة، في وقت مبكر، الخميس، شكره لكيم: "لرسالتك الجميلة - وأتطلع لرؤيتك قريبا!"

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن المراسلات "تهدف إلى متابعة اجتماعهم في سنغافورة" و "تعزيز الالتزامات التي تم التعهد بها" في البيان المشترك للزعيمين هناك.

ولم يتطرق البيت الأبيض إلى ما إذا كان ترامب وكيم قد يلتقيان مرة أخرى أم لا.

واستقبل نائب الرئيس مايك بنس وقادة عسكريون أميركيون في هاواي، الأربعاء، رفات الجنود الأميركيين المفقودين من الحرب الكورية.

وتأتي هذه الرسالة وسط مخاوف بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الكوري الشمالي والالتزام بنزع سلاح بيونغ يانغ النووي.