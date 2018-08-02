وقال موسى سريا بالجي عمدة بلدة مراديا على تويتر:" فليساعدنا الله.. نحن نغرق"، بعدما زاد معدل الأمطار بشكل كثيف في ساعات الصباح الأولى.

وغمرت المياه العديد من القرى في مراديا وسلارها، بينما أظهرت الصور التي نشرها العمدة على تويتر شللا تاما في الحياة نتيجة محاصرة المياه للمساكن.

وأرسلت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ فرقا مدعومة بالمركبات الثقيلة والبلدوزرات إلى المنطقة للمساعدة في التعامل مع الفيضانات.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الموسمية حتى وقت متأخر من الخميس، بينما حذر المسؤولون السكان من الانزلاقات الطينية وصعقات البرق.