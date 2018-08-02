أبوظبي - سكاي نيوز عربية قتل مسلحون 3 أجانب بعد خطفهم، الخميس، في العاصمة كابل، كانوا يعملون لصالح شركة أغذية دولية في أفغانستان، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.