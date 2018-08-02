ووافق مجلس الشيوخ على قانون موازنة الدفاع بغالبية 87 صوتًا مقابل 10، بعد أسبوع واحد من حصوله على 359 صوتًا مقابل 54 في مجلس النواب.

وقال وزير الدفاع جيم ماتيس في بيان "أشعر بالامتنان لتصميم أعضاء الكونغرس، من الحزبين، على تبني قانون موازنة الدفاع خلال وقت قياسي هذا العام".

ويُفرج القانون عن مبلغ 69 مليار دولار للعمليات الخارجية الجارية (أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال...)، ويشتمل على زيادة قدرها 2,6% على رواتب أفراد القوات المسلحة، ويُتيح صرف عشرات المليارات من أجل الاستثمار في تحديث البحرية والقوات الجوية والصواريخ الأميركية.

ويحظّر القانون على البنتاغون تسليم أي مقاتلة من طراز إف-35 إلى تركيا في حال لم تُنه أنقرة مفاوضاتها مع روسيا لشراء أنظمة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية.