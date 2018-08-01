ويسجل الفيديو لحظات الصدمة والهلع التي عاشها الركاب الذين تدافعوا، محاولين النجاة.

وأسفر سقوط الطائرة عن إصابة نحو 85 شخصا، بعضهم حالته خطيرة، لكن السلطات قالت إنه لم يسقط قتلى في الحادث.

وعزت الشركة المُشغّلة لمطار دورانغو الحادث إلى سوء الأحوال الجوية، مستشهدة في ذلك بتقارير أولية.

وكتب وزير الاتصالات والنقل المكسيكي غيراردو رويس إسبارسا، على تويتر، أن الطائرة، المتوسطة الحجم، كانت ممتلئة تقريبا بالركاب، إذ كان على متنها 97 راكبا، وطاقم من 4 أفراد عندما سقطت في نحو الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش).

وأظهرت صور تلفزيونية بدن الطائرة وقد لحقت به أضرار شديدة، وعمودا من الدخان يتصاعد.

وقال المتحدث باسم وكالة الحماية المدينة بالولاية أليخاندرو كاردوسا للتلفزيون المحلي إن الطائرة هبطت اضطراريا على بعد 10 كيلومترات من المطار بعد قليل من إقلاعها.

وأوضح أن السلطات أخمدت حريقا نجم عن الحادث.