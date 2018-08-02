وأكد أدريان يونغ، المحقق في السلامة الجوية من شركة الاستشارات "تو 70" ومقرها هولندا، إن معدلات النجاة "أعلى من أي وقت مضى"، وهذا جزئيا سببه أن "الطائرات أصبحت أمتن من أي وقت مضى".

وأضاف لـ"أسوشيتد برس"، أن محاصرة الناس بين المقاعد والأرضيات المنهارة أصبحت الآن أقل احتمالا، لا سيما إذا كانت الطائرة مستوية وسقطت على أرض مستوية، كما حدث للطائرة التي سقطت في شمال المكسيك.

لكنه قال إنه "من السابق لأوانه التكهن بسبب سقوط تلك الطائرة".

وقالت السلطات إنه لم تحدث وفيات بين 103 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بل تعرض العشرات لإصابات أغلبها طفيفة.

ونجا جميع ركاب الطائرة بأعجوبة، بعد سقوطها إثر وقت قليل من إقلاعها في ولاية دورانغو شمالي البلاد في اتجاه مكسيكو سيتي.